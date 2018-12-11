Путин согласился проработать предложения СПЧ о реформировании системы помилования

11.12.18 18:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин рассмотрит предложения Совета по правам человека по реформированию системы помилования в России.

"Давайте подумаем, проработаем", - сказал В.Путин на встрече с СПЧ.

Он отметил, что комиссия по помилованию при президенте РФ в 2001 году была ликвидирована, так как к ней возникло много нареканий, она "очевидно забюрократилась, и были определенные нарекания со стороны правоохранительных органов". "Можно уже было начать привлекать за лоббирование членов этой комиссии", - сказал В.Путин.

Президент добавил, что поддерживает предложение о включении региональных омбудсменов в состав комиссий по помилованию.

Ранее на встрече глава СПЧ Михаил Федотов предложил президенту провести реформу системы помилования в стране.

"На прошлогодней встрече Совета Людмила Михайловна (Алексеева) говорила о милосердии, необходимости дополнить систему региональных комиссий по помилованию аналогичной президентской комиссией. Главное, говорила она, чтобы такая комиссия была при президенте", - сказал М.Федотов.

По мнению главы СПЧ, региональные комиссии по помилованию должны возглавляться региональными уполномоченными по правам человека. Кроме того, в региональную комиссию должны войти детский омбудсмен, бизнес-омбудсмен, председатели Общественной палаты и СПЧ в регионе, считает М.Федотов.

"Региональная комиссия должна направлять свои рекомендации непосредственно в президентскую комиссию, сформированную на тех же самых принципах", - добавил он, отметив, что в настоящий момент решения из регионов направляются в специальное подразделение администрации президента.