|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.12.18 12:31
В Крыму устраняют последствия непогоды, без света остались почти 100 тыс. человек
"От непогоды пострадали 138 населенных пунктов, из них 54 - частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.
Сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер стали причиной множества повреждений линий электропередачи.
"Больше всего пострадали сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов", - указывает "Крымэнерго".
В ликвидации последствий непогоды задействованы 545 специалистов и около 160 единиц специальной техники.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, по данным на утро среды, света не было у 35 тысяч человек. Кроме того, ночью около 40 минут электричества не было у 63 тыс. человек.
Погода на полуострове ухудшилась из-за выхода южного циклона. Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение на вторник и среду, 11-12 декабря.
В Республике Крым проживает 1,9 млн человек.
|
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket