В Крыму устраняют последствия непогоды, без света остались почти 100 тыс. человек

12.12.18 12:31

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Бригады "Крымэнерго" продолжают устранять последствия южного циклона в регионе, оставившего без электричества свыше 90 тысяч человек, сообщила пресс-служба предприятия в среду днем.

"От непогоды пострадали 138 населенных пунктов, из них 54 - частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.

Сильный дождь со снегом, обледенение и штормовой ветер стали причиной множества повреждений линий электропередачи.

"Больше всего пострадали сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов", - указывает "Крымэнерго".

В ликвидации последствий непогоды задействованы 545 специалистов и около 160 единиц специальной техники.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, по данным на утро среды, света не было у 35 тысяч человек. Кроме того, ночью около 40 минут электричества не было у 63 тыс. человек.

Погода на полуострове ухудшилась из-за выхода южного циклона. Региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение на вторник и среду, 11-12 декабря.

В Республике Крым проживает 1,9 млн человек.