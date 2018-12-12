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12.12.18 09:28

Алтайское УФАС доказало картель участников госзакупок на поставку материалов медучреждениям

© РИА Новости. Алексей Филиппов
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Управление ФАС по Алтайскому краю доказало картельный сговор трех участников торгов по поставке медицинских изделий для учреждений здравоохранения региона, сообщает антимонопольная служба.

На данный момент решается вопрос о привлечении ООО "ЛабМед", ООО "Медснабгрупп" и ООО "Медимком-Алтай" к административной ответственности.

На недобросовестность фирм во время одного из аукционов обратил внимание заказчик - "Краевая клиническая больница", который и направил в УФАС заявление с просьбой проанализировать торги.

В ходе расследования антимонопольная служба установила, что снижение цен на торгах было минимальным.

"Две компании, имеющие не соответствующую заявленным требованиям документацию, своими предложениями допускали значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта, вводя таким "ценовым демпингом" в заблуждение добросовестных участников аукционов, которые вынужденно "уходили" с торгов. Успешное устранение конкурентов позволяло в этот момент третьей фирме, участвующей в сговоре, предложить цену незначительно ниже начальной (максимальной) цены и стать победителем с контрактом по максимально высокой цене", - отмечает руководитель управления Степан Поспелов,чьи слова приводятся в сообщении.

В результате компании признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения (п. 2 ч.1. ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции").

КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение для должностных лиц штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию до 3 лет; для юридических - от 0,1 до 0,5 размера начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тыс. рублей.

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