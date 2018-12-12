Губернатор Куйвашев потребовал пересмотреть решение думы Екатеринбурга о повышении зарплаты главе города

12.12.18 09:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от екатеринбургской гордумы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и депутатов и пересмотреть решение с учетом позиции руководства страны.

"Тревогу вызывает намерение депутатов екатеринбургской городской думы по вопросу поднятия заработных плат чиновникам администрации города. Конечно же, мы должны с вами быть справедливыми к себе и тем решениям, которые принимаем.(...) В этой связи, конечно же, прошу членов президиума регионального политсовета обсудить решение екатеринбургской городской думы. И считаю, что решение требует дополнительного обсуждения и должно быть возвращено в городскую думу для принятия", - отметил в среду на встрече с членами президиума регионального политсовета "Единой России" Е.Куйвашев, который также входит в высший совет партии.

Он добавил, что ежегодная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы составляет 4%. "Я считаю, что все категории жителей, и чиновники, и бюджетная сфера должны равняется именно на эту цифру... И не более того. Я считаю, что такое принятие будет честным и оправданным", - сказал губернатор.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий сообщил журналистам в среду, что решение депутатов гордумы обсудили и "безусловно отреагировали на то выступление, ту оценку, которую дал секретарь генерального совета нашей партии Андрей Анатольевич Турчак и солидарны с его позицией".

"Наша позиция была единогласной, хотя этому предшествовало довольно подробное обсуждение... Мы рекомендовали коллегам из екатеринбургской городской думы, нашим депутатам фракции "Единая Россия" внести определенные изменения в данное решение, коль оно рассматривается, и предусмотреть, если повышение данного фонда оплаты труда, то не выше, чем на ту величину, которая в среднем в области и в муниципальных образованиях в этом году индексацией предусмотрена", - сказал он.

По словам председателя екатеринбургской городской думы Игоря Володина, решение думы, которое было принято во вторник, не было подписано. Согласно уставу города, на подпись документа отводится двое суток.

Он добавил, что к этому вопросу депутаты вернутся на следующем заседании 25 декабря.

"Решения как такового нет. Мы готовы вернуться к корректировке бюджета 25 декабря. Возможно, что индексация 4 процента, вот мы по этой индексации и воспользуемся. То есть на 4% заработки поднимем", - сказал И.Володин журналистам в среду.

Как сообщалось, во вторник депутаты екатеринбургской думы приняли проект решения, касающийся изменения зарплаты главы города Александра Высокинского.

Согласно документам, опубликованным ранее на сайте гордумы, с 1 января 2019 года зарплата главы города будет складываться из оклада и дополнительных выплат. Так, оклад составит 54,4 тыс. рублей. Ежемесячно А.Высокинскому будет выплачиваться денежное поощрение в размере 3,8 оклада. Таким образом, в месяц он будет получать порядка 261,1 тыс. рублей.

Также главе города будет каждый месяц выплачиваться процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Еще он сможет получать матпомощь и выплаты к отпуску. Кроме того, помимо оклада и районного коэффициента в год глава города будет получать еще 65,6 оклада.

В итоге за год А.Высокинский заработает не менее 6,7 млн рублей. В должность главы города он вступил в сентябре этого года.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заработал в 2017 году 2,51 млн рублей.

Кроме того, дума Екатеринбурга одобрила изменения оплаты труда чиновникам и депутатам, работающим на постоянной основе, а также муниципальным служащим. Так, ежемесячная надбавка для чиновников и депутатов составит 25 окладов, для муниципальных служащих - 19 окладов.

Позже во вторник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что решение Екатеринбургской гордумы о неоправданно высоком повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу должно быть отменено.