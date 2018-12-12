Томская область до 2024г потратит 22 млрд руб. на ремонт дорог в рамках нацпроекта

12.12.18 09:34

© РИА Новости. Владимир Иванов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области в рамках реализации нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года планируют отремонтировать 1 тыс. 350 км автодорог, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Нацпроект стартует с 2019 года. Общий объем его финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов до 2024 года составит не менее 22 млрд рублей", - цитирует пресс-служба вице-губернатора региона Игоря Шатурного.

В рамках нацпроекта регион отремонтирует 382 км улично-дорожной сети Томской агломерации - 142 км в Томске и Северске и 240 км региональных дорог в границах Томского района. Кроме того, планируется привести в нормативное состояние 968 км региональных дорог на территории всей области, в том числе с применением новых материалов и технологий.

К концу реализации проекта доля протяженности автотрасс, соответствующих нормативному состоянию, на территории Томской агломерации должна составить не менее 85%, на территории всего региона - не менее 50%.

Томская область два года участвовала в федеральном приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги". На дорожный ремонт в границах Томской агломерации привлекли 1,355 млрд рублей из федерального бюджета, столько же составило финансирование из консолидированного бюджета региона.