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Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

© РИА Новости. Алексей Дружинин
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в Сабетте (ЯНАО).

"Я принял решение об обновлении состава госкомиссии. Она станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более предметной. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев", - сказал Д.Медведев.

Д.Медведев напомнил, что в России действует государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2025 года. "Мы последовательно формируем в арктических регионах точки роста. И перед нами, конечно, стоят очень большие цели по промышленному освоению арктического шельфа, по развитию технологии для более эффективного использования богатейшей ресурсной базы региона", - сказал он.

"Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных проектов, в том числе инфраструктурных. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы формируем долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный флот", - заметил премьер-министр.

"Наше присутствие в регионе не должно наносить вред окружающей среде, как это, к сожалению, было раньше. Мы уже предметно занялись расчисткой Арктики. На ее территории выявлено больше 10 свалок, вывезено более 80 тыс. тонн отходов, рекультивировано свыше 200 гектаров земель. И, конечно, на этом работа не должна заканчиваться", - подчеркнул Д.Медведев.

Заместителем председателя госкомиссии стал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В комиссию также, в частности, вошли: глава Минвостокразвития Александр Козлов, руководитель ФСБ РФ Сергей Борисов, замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко; главы регионов: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Чукотки Роман Копин, глава республики Саха Айсен Николаев, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский.

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