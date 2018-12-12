Девять человек пострадало в ДТП с микроавтобусом

12.12.18 09:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Девять человек госпитализированы в результате ДТП с экскурсионным микроавтобусом, следовавшем из Петербурга, в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"По предварительным данным, из 17-ти пассажиров в ДТП пострадали 9 человек. У них в основном травмы средней степени тяжести и только самый молодой пассажир, 1999 года рождения, получил тяжелые повреждения", - говорится в сообщении.

По данным и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марины Гаращенко, шесть пострадавших госпитализированы в Пушкиногорскую больницу, трое транспортированы в ближайший травмоцентр в городе Острове.

Ход расследования причин аварии глава региона Михаил Ведерников взял на личный контроль. Он также распорядился обеспечить пассажиров, кому не потребовалась медпомощь, ночлегом, питанием и организовать их доставку обратно в Санкт-Петербург.

Как сообщалось, авария произошла около 21.00 мск вторника на 13-м км автодороги Пушкинские Горы - Велье недалеко от деревни Коноплюшка. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с туристами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы. В результате резкого торможения в условиях гололеда автомобиль съехал в кювет и перевернулся.