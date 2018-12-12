Новый геопарк "Торатау" будет создан в Башкирии

12.12.18 10:21

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Геопарк, включающий шиханы (одиночные горы - ИФ) Тратау и Юрактау, будет создан в Башкирии, сообщила пресс-служба главы региона в среду.

"Указом, подписанным врио главы РБ Радием Хабировым, в целях сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона, а также для развития туризма правительству поручено создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк "Торатау", - говорится в сообщении.

В состав геопарка будут включены памятники природы республиканского значения "Гора Тратау" и "Гора Юрактау" и иные объекты, представляющие геологическую, биологическую и историко-культурную ценность.

Во взаимодействии с Академией наук республики и Уфимским федеральным исследовательским центром РАН будет разработан план включения геопарка "Торатау" в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечено в пресс-релизе.

Ранее Р.Хабиров заявил, что имеющие охранный статус шиханы Тратау (Торатау) и Юрактау не будут разрабатываться с целью обеспечения сырьем АО "Башкирская содовая компания" ("Башсода", БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия").

"На совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау. (...) Эти горы - достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде. Коллегам из БСК это тоже объяснили", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, "приемлемым вариантом" решения сырьевого вопроса компании может стать не имеющий охранного статуса шихан Куштау, если его запасы подтвердятся.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных источников. При этом БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только особо охраняемый шихан Тратау.

Куштау, Тратау, Юрактау и практически исчезнувший Шахтау входят в цепочку шиханов, которая является остатком рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, отечественные потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, говорил ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Основными акционерами БСК являются "Башкирская химия" (57,18%) и республиканское государственное АО "Региональный фонд" (38,28%).