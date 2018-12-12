"Склад" с дериватами краснокнижных зверей обнаружили в Приморье

12.12.18 10:04

фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Пограничники в Приморье изъяли у местных жителей две партии частей диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, сообщила в среду пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

По данным пресс-группы, в частном доме у местного жителя в селе Кокшаровка Чугуевского района обнаружены 28 фрагментов костей амурского тигра, 60 лап, 14 фрагментов челюстей и 13 желчных пузырей гималайского и бурого медведей. Также изъяты более 40 частей туш животных, различные внутренние органы, рога и шкуры, панты и туша рыси, обнаружены корни краснокнижного женьшеня.

"Экспертиза, проведенная специалистами Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр", подтвердила, что кости и их фрагменты принадлежат как минимум двум амурским тиграм. Ущерб от убийства краснокнижного хищника составил около 4,2 млн руб.", - говорится в сообщении.

В приморском городе Арсеньеве в доме местного жителя пограничники обнаружили шкуру белого медведя, занесенного в Красную книгу РФ, 35 шкур соболя, выдры, части диких животных, а также более 12 литров спиртовой настойки с корнями женьшеня.

Несколько лет назад у этого жителя Приморья уже изымались восемь шкур амурского тигра и корни женьшеня, которые он приобретал для продажи.

По обоим случаям проводятся разбирательства.