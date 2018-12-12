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12.12.18 10:18
ЧФ РФ проводит учение по защите при помощи берегового комплекса "Бал"
"В ходе учебных мероприятий личный состав БРК "Бал" отработает учебные мероприятия по защите Новороссийской военно-морской базы флота, береговых объектов и другой инфраструктуры прибрежной зоны, а также защиту побережья от действия десантных и ударных отрядов кораблей условного противника", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что также целью учений является отработка установления контроля надводной обстановки в территориальных водах Российской Федерации.
"Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов.
Комплекс "Бал" способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.
На прошлой неделе стало известно, что новый береговой ракетный комплекс "Бал" развернут в Крыму.
"Комплекс поступил на вооружение береговых войск Черноморского флота России в Крыму", - сказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" развернуты на территории Крыма.
В ноябре в Крыму заступил на боевое дежурство четвертый дивизион системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф".
Как сообщал "Интерфакс", четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.
Ранее в Минобороны РФ ранее заявили, что в районе Крыма создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.
Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы.
Черноморский флот России за последние годы получил три новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
По словам официального представителя Черноморского флота Алексея Рулева, пять новых кораблей в скором времени пополнят состав ЧФ, три из них будут оснащены ракетами "Калибр".
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