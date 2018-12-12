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12.12.18 10:19
Коми отметит 25-летие Конституции республики
В парламенте Коми сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется подготовкой мероприятий, посвященных этой дате. Возглавила группу председатель Госсовета Надежда Дорофеева.
"План юбилейных мероприятий рассчитан на весь 2019 год. Так, в феврале состоятся парламентские слушания "25 лет Конституции Республики Коми: история и современность". В Национальной библиотеке представят книжную выставку-обзор "Оланподув. Главный документ Республики Коми", запланированы встречи с политическими деятелями республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, в муниципалитетах региона покажут национальное кино, посетители Национального музея побывают на экскурсии "Главный закон страны". В Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина состоится открытая лекция-презентация "Конституция Республики Коми: особенности разработки и реализации". Всероссийская научная конференция "VII Юридические чтения" также будет посвящена 25-летию Конституции.
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