Бюджет Кемеровской области на 2019г принят бездефицитным

12.12.18 10:26

© РИА Новости. Илья Питалев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) принял во втором, окончательном, чтении бюджет области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, передает корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании в среду.

Как сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергей Ващенко, доходы и расходы облбюджета на 2019 год утверждены в сумме 146 млрд 290,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что доходы и расходы бюджета на 2019 год запланированы по 129 млрд 672 млн 492,8 тыс. рублей.

Как пояснил С.Ващенко, сумма доходов и расходов увеличена на 16,6 млрд рублей, в том числе на 13 млрд рублей - за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы. Кроме того, плановые показатели налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличены на 3,6 млрд рублей.

"Показатели скорректированы с учетом уточненного прогноза уровня цен на уголь и уточненных прогнозов (. . .) поступления платежей в областной бюджет", - сказал председатель комитета.

Он добавил, что верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области на 1 января 2020 года установлен в сумме 33,2 млрд рублей.

Согласно официальному сайту главного финуправления региона, в ноябре 2018 года размер госдолга был сокращен с 35 млрд рублей до 33,7 млрд рублей. В частности, размер кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился с 17,8 млрд рублей на 1 ноября 2018 года до 17 млрд рублей на 1 декабря 2018 года. Размер задолженности по ценным бумагам Кемеровской области (облигации) сократился с 9,5 млрд рублей до 9 млрд рублей.

По словам С.Ващенко, в бюджете на 2019 год уменьшены средства на выплату процентов по госдолгу региона на 870 млн рублей. "Сокращение расходов на обслуживание государственного долга связано с отказом от проведения электронных аукционов с целью заключения государственных контрактов по предоставлению кредитных ресурсов вследствие сокращения объёмов привлечения кредитов кредитных организаций", - сказал он.

Согласно продемонстрированным в ходе его выступления материалам, бюджеты на 2020 и 2021 годы также запланированы бездефицитными. Так, доходы и расходы бюджета на 2020 год утверждены в сумме 135 млрд 55,6 млн рублей, на 2021 год - 134 млрд 780,9 млн рублей.

Как сообщалось, бюджет на 2018 год был утвержден с доходами 111 млрд 211,3 млн рублей, расходами 115 млрд 101,4 млн рублей и дефицитом в 3 млрд 890,1 млн рублей, что составляет 3,4% от расходов.

При этом в конце сентября Кемеровская область вышла на профицитный бюджет с доходами 144,1 млрд рублей; расходами 135,4 млрд рублей. Профицит бюджета составил 8,7 млрд рублей или 6% от доходов.