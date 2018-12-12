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12.12.18 10:34

Задержан еще один участник банды Басаева в Ставропольском крае – ФСБ

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, который доставлен в орган предварительного следствия", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Ш.Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ).

По ее словам, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время, следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что в Главном следственном управлении СК по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

29 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании двух участников нападения на 6-ю роту десантников в Чечне в 2000 году.

"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, Федеральная служба безопасности РФ продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, произошедшего в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в окрестностях с.Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики, в результате которого погибло 84 десантника",- сказали в ЦОС.

Там добавили, что за причастность к данному преступлению задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 г.р., и Ибрагим Донашев, 1977 г.р., которые доставлены в орган предварительного следствия, где им будут предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

Ш.Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.

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