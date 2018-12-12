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12.12.18 10:42
Закон о любительском рыболовстве приняла Госдума РФ
В частности, предусмотрено, что должна соблюдаться суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида. Нельзя рыбачить, используя взрывчатые и химические вещества, а также электроток.
Запрет вводится на применение сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов (при этом они разрешаются на водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока). Такие орудия подлежат учету и маркировке.
Ограничения для любительского рыболовства, согласно законопроекту, вводятся на участках, отданных государством под товарную аквакультуру, и в особо охраняемых природных территориях, в национальных парках.
Урегулированы и правила подводного лова.
Согласно закону, действующие сейчас договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства, остаются в силе до 31 декабря 2020 г. Исключение составляют договоры, касающиеся Байкальского, Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов в отношении ценных видов водных биоресурсов; они сохраняют свое действие на весь срок, на который были заключены.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
В целом, заверяют в Госдуме, его нормы создают гарантии для свободной любительской рыбалки.
"Рыбалка у нас, действительно, должна быть по-настоящему бесплатной и свободной", -заявил журналистам глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"). Ранее он пояснил, что поводом к разработке этого закона стало возмущение граждан, недовольных тем, что до 60-80 процентов водоемов в некоторых регионах были закрыты для свободного лова.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский перед голосованием заявил, что либерал-демократы не будет поддерживать закон, так как, считают, что он в полной мере не обеспечивает свободную рыбалку.
С критикой документа выступил и представитель фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
Между тем Н.Николаев назвал закон сбалансированным и заверил, что он согласован со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с сообществом рыбаков-любителей. "это закон, который ждали миллионы наших граждан на протяжении многих лет", - заявил глава комитета.
Закон готовился шесть лет.
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