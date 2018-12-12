Восемь детей госпитализированы в Уфе после распыления перцового баллончика в школе

12.12.18 10:51

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Один из учащихся распылил перцовый баллончик в школе N101 в Уфе, около десятка учеников доставлены в больницу, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления гражданской защиты города в среду.

"Около 10:30 поступило сообщение о том, что ученик 10-го класса школы № 101 Демского района распылил перцовый баллончик на втором этаже учреждения. В результате пятнадцать детей обратились за помощью в медпункт, восемь из них скорая помощь увезла на обследование в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все учащиеся эвакуированы из школы. В настоящее время проводится проветривание помещений, после этого учебный процесс будет возобновлен.

В пресс-службе Минздрава Башкирии агентству сообщили, что отравившиеся дети доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

"Пятеро госпитализированы в реанимационное отделение, состояние средней тяжести состояние, три ребенка находятся в детском отделении, состояние удовлетворительное. Диагноз - отравление неизвестным веществом", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе МВД по Башкирии, в свою очередь, агентству сообщили, что в школе было распылено содержимое газового баллончика, который принес в школу учащийся десятого класса.

"Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что баллончик в учебное заведение принес ученик десятого класса. Он показал его своей однокласснице, которая нажала на кнопку распылителя", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Также проводится работа с родителями школьника, который принес баллончик.

В СУ СКР по Башкирии агентству сообщили, что на место происшествия выехала следственная группа.