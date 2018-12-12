Семья из трех человек отравилась угарным газом в Нижегородской области

12.12.18 11:03

© РИА Новости. Руслан Кривобок

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи организовали проверку в связи с отравлением угарным газом двух взрослых и ребенка в Арзамасе (Нижегородская область).

Следственное управление СКР по региону сообщает в среду, что семейная пара вызвала "скорую" помощь из-за внезапного ухудшения самочувствия своего трехлетнего сына. Прибывшие по вызову медики обнаружили уже в бессознательном состоянии не только мальчика, но и его родителей. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

"Примечательно, что врачам, работавшим в квартире, также потребовалась помощь", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что квартира в пятиэтажном доме, где произошел инцидент, была оборудована газовой колонкой и газовой плитой.

"На момент осмотра на газовой колонке отсутствовал защитный короб. Кроме того, над газовыми приборами хозяева установили принудительную вентиляцию. Назначены судебно-медицинские экспертизы", - отмечает СУ СКР.