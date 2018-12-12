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12.12.18 11:08
Жители четырёх пятиэтажек на севере Москвы переселяются по программе реновации
"С разницей в несколько недель смотровые ордера получили жители двух пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, за ними "поехал" дом 89 корп.1 на Дмитровском шоссе, 11 декабря переселение стартовало из соседнего дома 89 корп.2. Суммарно в отселяемых домах насчитывается 438 квартир", - цитирует пресс-служба департамента С.Левкина.
Он отметил, что для заселения этих жильцов выделено пять "стартовых" домов по адресам: Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 корп.1 и 13, Дмитровское шоссе, 68.
По его словам, всего в Бескудниковском районе в программу реновации вошли 37 домов, для них утверждено 15 стартовых площадок.
Как сообщалось, программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Всего программа насчитывает 5171 дом.
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