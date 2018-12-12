Жители четырёх пятиэтажек на севере Москвы переселяются по программе реновации

12.12.18 11:08

© РИА Новости. Геннадий Аносов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Началось переселение жильцов четырёх пятиэтажек в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации, сообщил в среду глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"С разницей в несколько недель смотровые ордера получили жители двух пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, за ними "поехал" дом 89 корп.1 на Дмитровском шоссе, 11 декабря переселение стартовало из соседнего дома 89 корп.2. Суммарно в отселяемых домах насчитывается 438 квартир", - цитирует пресс-служба департамента С.Левкина.

Он отметил, что для заселения этих жильцов выделено пять "стартовых" домов по адресам: Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 корп.1 и 13, Дмитровское шоссе, 68.

По его словам, всего в Бескудниковском районе в программу реновации вошли 37 домов, для них утверждено 15 стартовых площадок.

Как сообщалось, программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Всего программа насчитывает 5171 дом.