Расчеты "Искандеров" на Кубани провели ночное тактическое учение

12.12.18 11:20

© РИА Новости. Сергей Орлов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Расчеты ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели ночное тактическое учение в рамках проверки боевой готовности, сообщает в среду пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш на незнакомую местность. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям", - говорится в сообщении.

Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение диверсантов условного противника, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков, информирует пресс-служба.