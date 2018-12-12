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12.12.18 11:20
Расчеты "Искандеров" на Кубани провели ночное тактическое учение
"Военнослужащие дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш на незнакомую местность. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК, определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были проверены навыки военнослужащих по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.
Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на пусковых позициях, в том числе отразили нападение диверсантов условного противника, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков, информирует пресс-служба.
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