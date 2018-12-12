Проект "Бережливая поликлиника" планируют запустить на Сахалине для ликвидации дефицита медпомощи

12.12.18 11:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко признал кадровую проблему в сфере медицины и намерен внедрить новую систему работы врачей, которая, по его мнению, поднимет их эффективность на 20-30%.

В среду глава региона встретился с общественниками, которые пожаловались на нехватку врачей в местных поликлиниках.

В.Лимаренко согласился с тем, что проблема актуальна и предложил решение.

"Я уже договорился о том, что к нам выезжает бригада из Нижнего Новгорода, это специалисты по проекту "Бережливая поликлиника". Давайте это сделаем в ближайший квартал. Если у нас этот опыт получится, то мы во всех медучреждениях внедрим этот опыт", - отметил В. Лимаренко.

Он уточнил, что схема работы медучреждений по проекту "Бережливая поликлиника" выстраивает потоки пациентов таким образом, что эффективность врачей повышается на 20-30%.

Также врио губернатора отметил, что Сахалинская область будет привлекать медиков возможностью получения жилья.

По сложным случаям планируется использовать систему видеосвязи.

"Квалифицированные специалисты, как правило, живут в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Может быть, мы договоримся установить видеосвязь для того, чтобы проводить консультации по особо тяжелым случаям", - добавил В. Лимаренко.