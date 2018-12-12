МЧС предупреждает о лавинной опасности в горных районах Северной Осетии

12.12.18 11:34

© РИА Новости. Владимир Иванов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горных районах Северной Осетии.

"По данным Северо-Кавказской военизированной службы, в период с 18:00 мск 12 декабря по 18:00 мск 13 декабря в горных районах Северной Осетии (выше 1700 м) лавиноопасно", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике РСО-Алания.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков на выезд из РФ.

В настоящий момент в пункте пропуска наблюдается скопление из 60 грузовиков.