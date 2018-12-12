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Дело о вандализме возбудили в связи с повреждением мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном

© РИА Новости. Алексей Куденко
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские ищут виновных в повреждении памятной доски Александру Солженицыну, установленной в Гусь-Хрустальном в честь 100-летия со дня рождения писателя.

"По факту повреждения мемориальной доски Солженицыну возбуждено уголовное дело о вандализме. Виновные лица пока устанавливаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Владимирской области в среду.

Между тем городские власти намерены решить вопрос о восстановлении разрушенной доски.

"Мы будем прилагать все усилия к ее восстановлению. Будем обсуждать этот вопрос в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" замглавы администрации Гусь-Хрустального по социальным вопросам Инесса Тишкина.

По ее словам, поврежденная доска была установлена на спонсорские средства. Торжественное открытие состоялось 10 декабря.

"На церемонии было много народу, в том числе представители солженицынского общества, педагогическая общественность. Мы только провели торжественное мероприятие, и вдруг, в полдесятого вечера, заметили, что доска повреждена", - рассказала И.Тишкина.

Городские власти считают, что это была запланированная акция и доску повредили намеренно.

"У доски было бронированное стекло. Поэтому ударить ее мог человек, который знал, как ударить. Думаю, это была целенаправленная акция. Как говорят специалисты, повредить ее можно было только кувалдой, и бить нужно было только в то место, где бронь может разбиться", - рассказала И.Тишкина.

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