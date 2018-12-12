Главу красноярского Росприроднадзора подозревают в получении взятки за содействие в утверждении проекта рекультивации отходов ТЭЦ

12.12.18 11:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено по материалам регионального управления ФСБ по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По информации ведомства, 10 декабря руководитель управления получил взятку за выдачу положительного заключения на проект рекультивации отходов производства крупной теплоэлектростанции в Кызыле.

"Подозреваемый получил через посредника от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом, 300 тыс. рублей за оказание содействия в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности "Кызыльской ТЭЦ", и его последующее утверждение", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что руководитель межрегионального управления Росприроднадзора был задержан за взятку сотрудниками ФСБ.

По данным официального сайта Росприроднадзора, с 2018 года по настоящее время руководителем ведомства является Андрей Калинкин. С 2015 года он возглавлял краевой Росприроднадзор.