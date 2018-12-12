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12.12.18 11:31

К реконструкции исторического центра Курска привлекут средства частных инвесторов, федерального и областного бюджетов

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Единую архитектурную концепцию восстановления историко-культурного облика центра Курска разработает рабочая группа под руководством заместителя губернатора региона Алексея Смирнова, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Реконструкцию планируют проводить на площадке электроаппаратного завода, Знаменского монастыря, парка им. 1 Мая, набережной и пустыря на ул. Дзержинского. До 25 декабря будет представлен план мероприятий, включающий конкурс архитектурных проектов, общественные обсуждения.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне врио губернатора Курской области Романом Старовойтом. В состав рабочей группы войдут руководители областной администрации, представители АО "Курский электроаппаратный завод", епархии, областного краеведческого музея, Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Курского государственного цирка.

"Несколько крупных, инфраструктурных банков нашей страны рассматривают возможность участия в нем (проекте реконструкции - ИФ). Очевидно, что это будут вложения частных инвесторов, в том числе владельцев Курского электроаппаратного завода, которые подтверждают свое желание работать в этом проекте. Сюда будут привлечены средства федерального и областного бюджетов, Попечительского совета", - сообщил Р.Старовойт во время осмотра Воскресенской церкви, входящей в ансамбль Знаменского собора.

По словам врио главы региона, есть все возможности для комплексного развития данной территории. Параллельно будет вестись реконструкция храма и внутренняя роспись.

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