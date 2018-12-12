Глава Северной Осетии поручил создать проект для поддержки юных дарований

12.12.18 12:01

© РИА Новости. Александр Астафьев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект по выявлению и сопровождению одаренных детей в рамках приоритетной программы "Культура" Стратегии-2030 поручил создать глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Нужна система наставничества, когда состоявшиеся мастера искусств поддерживают и помогают юным дарованиям. Необходимо обеспечить персональное сопровождение для каждого ребенка, имеющего таланты в сфере искусства", - приводит пресс-служба слова В.Битарова.

Помимо этого руководитель республики предложил открыть в Северной Осетии интернат для талантливых детей и молодежи, в котором будут созданы условия для творческой самореализации.

В сообщении также отмечается, что в ближайшие годы в республике впервые за последние 30 лет обновят книжный фонд. Сельские и республиканские библиотеки получат вновые книги и технику.

В Северной Осетии проходит формирование "Стратегии-2030". Приоритетные программы стратегии затрагивают основные направления социально-экономического развития республики: "Туризм", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Культура", "Образование", "Пространственное развитие", "Промышленность", "Логистика и международная кооперация". По каждому из видов программ проходят общественные слушания.