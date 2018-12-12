Два поезда задерживаются от 10 до 15 часов из-за схода вагонов в Кировской области

12.12.18 12:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Пассажирские поезда, задержанные из-за схода вагонов грузового поезда в Подосиновском районе Кировской области, отправлены по объездным маршрутам, сообщается на сайте Горьковской железной дороги (ГЖД).

"Ожидается задержка пассажирского поезда N 89 сообщением Воркута - Нижний Новгород по прибытию в Нижний Новгород на 15 часов, пассажирского поезда N 310 сообщением Адлер - Воркута в Воркуту - на 10 часов", - говорится в сообщении.

На станции Вологда к поездам будут прицеплены по одному дополнительному вагону-ресторану, которые обеспечат пассажиров горячим питанием.

В пресс-релизе отмечается также, что специалисты ГЖД предпринимают все меры для скорейшего завершения аварийно-восстановительных работ и возобновлению движения поездов на этом участке.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером на перегоне Макуха - Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров - Сусоловка в Кировской области произошел сход 31 грузового вагона с бокситами.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.