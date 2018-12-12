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12.12.18 12:16
Два поезда задерживаются от 10 до 15 часов из-за схода вагонов в Кировской области
"Ожидается задержка пассажирского поезда N 89 сообщением Воркута - Нижний Новгород по прибытию в Нижний Новгород на 15 часов, пассажирского поезда N 310 сообщением Адлер - Воркута в Воркуту - на 10 часов", - говорится в сообщении.
На станции Вологда к поездам будут прицеплены по одному дополнительному вагону-ресторану, которые обеспечат пассажиров горячим питанием.
В пресс-релизе отмечается также, что специалисты ГЖД предпринимают все меры для скорейшего завершения аварийно-восстановительных работ и возобновлению движения поездов на этом участке.
Ранее сообщалось, что во вторник вечером на перегоне Макуха - Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров - Сусоловка в Кировской области произошел сход 31 грузового вагона с бокситами.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
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