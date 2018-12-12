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12.12.18 12:25

Росавиация повторно объявила тендер на реконструкцию аэропорта Благовещенска за 4,2 млрд руб

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
12 декабря. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подконтрольно Росавиации) объявило повторный конкурс с ограниченным участием на реконструкцию аэропортового комплекса "Игнатьево" (Благовещенск, Амурская область), следует из данных сайта госзакупок.

Начальная цена контракта и сроки работ остались прежними - 4,215 млрд рублей и 1 февраля 2019 года - 20 ноября 2021 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 декабря, комиссия рассмотрит и оценит их 28 декабря.

Как сообщалось, структура Росавиации в ноябре объявляла конкурс на реконструкцию аэропорта. На участие в тендере была подана только одна заявка - от АО "Трест Гидромонтаж" (входит в группу компаний АО "ТЭК Мосэнерго", подконтрольную Игорю Ротенбергу). При этом заявка была признана несоответствующей требованиям конкурса, так как "АО выполняло отдельные виды работ в качестве субподрядчика и не имеет опыта по сдаче и вводу объекта капитального строительства в эксплуатацию".

Действующая взлетно-посадочная полоса (ВПП) и перрон аэропорта "Игнатьево" имеет высокую степень дефектности, система светосигнального оборудования аэродрома физически и морально устарела. Новая полоса позволит аэропорту принимать современные воздушные суда, что существенно улучшит транспортную доступность региона.

ВПП аэропорта Благовещенска была построена в 1962 году для нужд Минобороны, ее длина составляет 2,8 км, что создает ограничения для посадки некоторых типов воздушных судов.

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