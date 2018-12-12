Инцидент рядом с Керченским проливом был украинской провокацией - Песков

12.12.18 12:47

© РИА Новости. Сергей Гунеев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле не согласны с оценкой президентом Украины Петром Порошенко керченского инцидента как акта агрессии и войны, отмечают, что речь идет о провокации и нарушении госграницы РФ.

"Мы не согласны с такой трактовкой позиции", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление П.Порошенко.

"Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушающей стороны", - добавил он.

На минувшей неделе П.Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что 25 ноября 10 российских военных судов открыли неспровоцированный целевой огонь против украинских военных катеров и буксира, были ранены трое украинских военных, еще троим нанесены телесные повреждения во время штурмовой операции в нейтральных водах. Он подчеркнул, что этот "акт агрессии" вызвал решительную реакцию всего мира, в частности, президента США, Евросоюза, "большой семерки", "большой двадцатки" и др.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.