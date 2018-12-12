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12.12.18 12:37
Причиной пожара в омской многоэтажке стало возгорание легковоспламеняющейся жидкости - мэрия
"По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание легковоспламеняющейся жидкости, находившейся в квартире. В данное время специалисты производят подключение дома к ранее отключенным энергоресурсам", - говорится в пресс-релизе.
Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.
Как сообщалось, возгорание в квартире в пятиэтажном доме на улице 7-я Линия произошло в ночь на среду. Изначально в качестве предварительной причины возгорания назывался хлопок газовоздушной смеси. Площадь пожара составила 25 кв. м. Никто не пострадал. Несущие конструкции дома не повреждены. К ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России привлекались 54 человека личного состава и 13 единиц техники. Жильцы были эвакуированы.
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