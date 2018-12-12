Ростуризм создает штаб для возвращения туристов из РФ с острова Хайнаня

12.12.18 12:58

© РИА Новости. Илья Питалев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Ростуризм образует штаб, который займется решением вопроса о возвращении российских туристов с китайского острова Хайнань, на остров будут направлены сотрудники ведомства для помощи россиянам, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

"В целях обеспечения контроля над ситуацией и своевременного принятия необходимых мер по защите прав и законных интересов российских туристов принято решение о создании оперативного штаба по возвращению российских туристов с острова Хайнань. В его состав войдут сотрудники Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь". Кроме того, к участию в работе штаба приглашаются представители Минтранса России, Министерства экономического развития РФ, Министерства иностранных дел РФ, Росавиации и Роспотребнадзора. Также Ростуризмом налажено взаимодействие с посольством Китая в России по вопросам защиты прав и законных интересов российских туристов на о. Хайнань", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что несмотря на проведенное 10 декабря совещание по перевозке туристов туроператора "Жемчужная река", ведомство до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на острове Хайнань туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину.

"В связи с появлением информации о том, что часть туристов не имеет на руках обратных билетов или же имеет недействительные билеты, на о. Хайнань срочно направляются сотрудники Ростуризма, которые будут на месте персонально работать со всеми туристами и предпринимать меры для того, чтобы тех из них, чей срок пребывания на территории КНР согласно турпутевкам окончился или подходит к концу, не выселяли из отелей и к ним не применялись санкции в связи с истечением срока действия групповых виз", - сообщили в пресс-службе.

Также Ростуризм направил обращение в субъекты Российской Федерации с целью выяснения числа туристов, перед которыми у юридических лиц, работающих под брендом "Жемчужная река", есть неисполненные обязательства в рамках договоров о реализации турпродукта.