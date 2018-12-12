Вернуть на родину: около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки" не могут выехать их Китая
  
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12.12.18 13:06

Туроператора "Жемчужная река" уличила в фальсификации электронных авиабилетов

© РИА Новости. Олег Золото
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Туроператор "Жемчужная река" продавал туристам авиабилеты на несуществующие рейсы, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" представитель Росавиации Сергей Извольский.

"Судя по всему, "Жемчужная река" продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании Pegas Fly, в том числе на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу. Туристам этого рейса была выдана маршрут-квитанция электронного билета, в которой значилось, что обратный рейс будет выполнен авиакомпанией 8 декабря", - рассказал С.Извольский.

По его словам, "представители Pegas Fly, которые приехали 11 декабря в Росавиацию, проинформировали, что прекратили выполнение полетной программы в Хайкоу в самом конце ноября. И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайокоу запланированы не были. Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана "Жемчужной рекой", содержит недостоверную информацию. По сути это фальсификация".

По данным представителя Генконсульства РФ в Китае, без обратных билетов на Хайнане находятся около 230 российских туристов.

Как отметил С.Извольский, Ростуризм уже в курсе ситуации, поскольку туроператор нарушил закон о туристской деятельности, отправив туристов на отдых без обратных билетов. "Российские авиакомпании имеют техническую возможность вывезти оттуда всех туристов. Вопрос в финансировании этих рейсов. По нашему мнению, здесь можно применить механизм финансирования из фонда "Турпомощи". Также о фактах признаков мошенничества со стороны туроператора мы проинформировали правоохранительные органы", - добавил он.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

10 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.

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