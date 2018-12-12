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12.12.18 13:29

Суд отправил на 20 лет в колонию жителя Челябинска, убившего двух посетителей магазина

© РИА Новости. Сергей Ермохин
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Челябинский областной суд в среду огласил приговор жителю Челябинска, который убил двух посетителей магазина, сообщает пресс-служба облсуда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда 46-летний ранее несудимый Рамиль Нигматулин пришел в магазин в состоянии алкогольного опьянения. Там он увидел двух незнакомых молодых людей, которых решил убить.

Подсудимый встретил пострадавших на выходе из магазина, сбил с ног и нанес одному из парней несколько ударов ножом. Они попытались закрыться от него в подъезде соседнего дома, однако преступник догнал их, взломал окно, чтобы проникнуть в подъезд и там добил. От полученных ранений молодые люди скончались на месте происшествия.

Уже во время следствия при обыске на садовом участке подозреваемого обнаружили теплицу для выращивания конопли. Полицейские изъяли более 2,2 килограммов готовой к употреблению марихуаны.

В суде ранее несудимый Р.Нигматулин сознался только в хранении наркотиков, утверждая, что о совершении убийства ничего не помнит, так как был сильно пьян.

Суд признал его виновным по п.п."а,и" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц из хулиганских побуждений) по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства) и приговорил к 21 году колонии строгого режима. . Кроме того, с Нигматулина в пользу родственников погибших взыскано в качестве морального вреда 5 млн рублей и расходы на погребение.

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