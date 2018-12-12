Иркутский Минздрав констатировал снижение количества нападений на врачей после появления "тревожных кнопок"

12.12.18 13:10

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество нападений на врачей скорой медицинской помощи (СМП) в Иркутской области существенно сократилось после установки так называемых кнопок экстренного вызова Росгвардии в мобильных телефонах медработников, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой замминистра здравоохранения Галину Синькову.

"Благодаря установке кнопок экстренного вызова сотрудникам бригад скорой медицинской помощи города Иркутска количество конфликтных ситуаций с участием сотрудников СМП стало гораздо меньше. Если в 2017 году зафиксировано 12 случаев вызова групп быстрого реагирования, то за 11 месяцев 2018 года - три случая", - цитируются в сообщении слова замминистра.

Тревожный сигнал с телефонов врачей поступает в Росгвардию, сотрудники которой оперативно выезжают "при проявлении конфликтных ситуаций".

По данным Минздрава, для безопасности медперсонала в приемных отделениях и регистратурах клиник также были установлены видеокамеры. Кроме этого, оперативно вызвать вневедомственную охрану теперь могут также медработники, оказывающие медицинские услуги на дому.

Сообщается также, что министерство здравоохранения Иркутской области до 1 марта 2019 года еще раз изучит вопрос обеспечения медицинских организаций кнопками экстренного вызова с тем, чтобы повысить безопасность персонала.