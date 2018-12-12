Evraz прорабатывает проект рельсосварочного производства на ЗСМК, оценивает инвестиции почти в 5 млрд руб

12.12.18 13:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Evraz изучает возможность строительства на "Западно-Сибирском металлургическом комбинате" нового цеха сваривания рельсов, следует из материалов, продемонстрированных директором по координации природоохранной деятельности Evraz Максимом Епифанцевым в ходе совещания "Переход на технологическое регулирование в сфере охраны окружающей среды. Новые экологические стандарты" в Кемерово в среду.

Металлургическая компания обсуждает проект по освоению нового вида продукции - рельсовых плетей длиной до 800 метров, что позволит производителю рельсов "Евраз ЗСМК" предложить ключевому заказчику рельсов - РЖД - новые возможности.

Предварительные инвестиции в строительство цеха Evraz оценивает в 4,8 млрд рублей.

Представитель Evraz пояснил "Интерфаксу", что проект строительства рельсосварочного производства находится на стадии технологической проработки.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии и Чехии. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 30,52%), Александр Абрамов контролирует 20,69% капитала, Александр Фролов - 10,33%.