150 грузовиков ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезде из России

12.12.18 13:41

© РИА Новости. Александр Имедашвили

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Полторы сотни грузовиков, следующих из России в Грузию, ожидают в пункте пропуска снятия ограничений на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Наблюдается скопление большегрузов в количестве 148 единиц", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что дорогу закрыли на выезд из РФ для всех видов транспорта.

"Военно-грузинская дорога закрыта с 13:00 мск для всех видов транспорта из-за снегопада на территории Грузии", - сказал собеседник агентства.

Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта на выезд из РФ для грузовиков с 18:45 мск 11 декабря до особого распоряжения из-за непогоды в Грузии.