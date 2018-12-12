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12.12.18 13:41
150 грузовиков ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезде из России
"Наблюдается скопление большегрузов в количестве 148 единиц", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что дорогу закрыли на выезд из РФ для всех видов транспорта.
"Военно-грузинская дорога закрыта с 13:00 мск для всех видов транспорта из-за снегопада на территории Грузии", - сказал собеседник агентства.
Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Закавказьем, была закрыта на выезд из РФ для грузовиков с 18:45 мск 11 декабря до особого распоряжения из-за непогоды в Грузии.
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