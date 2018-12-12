Следователи выясняют обстоятельства отравления школьников в Уфе газом из перцового баллончика

12.12.18 13:53

© РИА Новости. Анна Скудаева

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка начата после инцидента в школе N101 в Уфе, где восемь детей госпитализированы в результате распыления газа из перцового баллона, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии в среду.

"12 декабря в правоохранительные органы республики поступило сообщение о доставлении в больницу восьми детей с признаками отравления из школы Демского района Уфы. По данному факту следственными органами СКР по Башкирии организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются учащиеся и педагоги школы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.