Стратегия развития Тувы до 2030г предусматривает строительство желдороги в Монголию

12.12.18 13:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ одобрило стратегию социально-экономического развития Тувы до 2030 года, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице "ВКонтакте".

"Скрупулезность помогла защитить в Москве практически все проекты, которые мы заложили в стратегию. Среди них - железная дорога с продолжением в Монголию, реконструкция КПП "Хандагайты" и создание через него транспортного коридора Россия-Монголия-Китай, а также открытие аэропорта "Кызыл" для международных полетов", - говорится в сообщении.

По его словам, одобрение министерства означает, что планы Тувы войдут в общероссийскую стратегию и будут реализованы на условиях совместного финансирования.

Ранее Ш.Кара-оол заявлял о необходимости режима многосторонности КПП "Хандагайты". "Если мы хотим развития пограничных регионов, подходить к устройству границы и сотрудничеству с соседями надо, я убежден в этом, ровным счетом наоборот: сначала таможенный комфорт, тогда будет и рост товарооборота", - сказал глава Тувы.