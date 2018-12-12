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12.12.18 13:56
Стратегия развития Тувы до 2030г предусматривает строительство желдороги в Монголию
"Скрупулезность помогла защитить в Москве практически все проекты, которые мы заложили в стратегию. Среди них - железная дорога с продолжением в Монголию, реконструкция КПП "Хандагайты" и создание через него транспортного коридора Россия-Монголия-Китай, а также открытие аэропорта "Кызыл" для международных полетов", - говорится в сообщении.
По его словам, одобрение министерства означает, что планы Тувы войдут в общероссийскую стратегию и будут реализованы на условиях совместного финансирования.
Ранее Ш.Кара-оол заявлял о необходимости режима многосторонности КПП "Хандагайты". "Если мы хотим развития пограничных регионов, подходить к устройству границы и сотрудничеству с соседями надо, я убежден в этом, ровным счетом наоборот: сначала таможенный комфорт, тогда будет и рост товарооборота", - сказал глава Тувы.
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