Тюменская область активизирует сотрудничество с Агентством стратегических инициатив

12.12.18 14:02

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Тюменской области рассматривают возможность активизации сотрудничества с Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщила пресс-служба главы региона.

Возможности сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Губернатор, в частности, сообщил, что будет детально изучен проект АСИ "Магазин верных решений", чтобы в дальнейшем использовать готовые социальные и экономические кейсы в деятельности областного правительства. "Мы увидели очень интересные решения многих задач, которые стоят перед нами, в феврале на Сочинском форуме, возможно, подпишем соглашение по этому проекту", - отметил глава области.

В свою очередь С.Чупшева подчеркнула важность сохранения наработанного сотрудничества. "Нам нельзя снижать темпы, достигнутые регионом в создании условий для бизнеса, мер поддержки предпринимателей, в подготовке кадров, в том числе для промышленности Тюменской области", - убеждена гендиректор АСИ.

А.Моор также принял участие в деловом завтраке Клуба лидеров "Развитие деловых сообществ в субъектах РФ и формирование необходимой инфраструктуры", который состоялся в рамках конференции АСИ "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".

"Мы обсудили актуальный вопрос - роль деловых сообществ, объединений предпринимателей в развитии экономики, улучшении инвестклимата, их взаимодействие с региональной властью, поговорили о новых подходах к такому сотрудничеству, что предприниматели считают важным в этом диалоге, пришли к общему мнению, что он полезен для решения проблем бизнеса и показал свою эффективность как инструмент обратной связи при принятии управленческих решений органами власти в сфере экономики и привлечения инвестиций", - резюмировал А.Моор.

Как сообщалось, в текущем году Тюменская область заняла первую строчку в национальном рейтинге состояния инвестклимата, опередив Республику Татарстан и Москву. Инициатива внедрения рейтинга была выдвинута Агентством стратегических инициатив. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Результаты традиционно озвучиваются на Петербургском международном экономическом форуме.