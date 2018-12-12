Решение о регионе проведения следующего Арктического форума должно приниматься на конкурсной основе

12.12.18 14:54

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение о том, где будет проходить следующий Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" должно быть принято на конкурсной основе, считает зампредседателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке к мероприятию Юрий Трутнев.

"Немало территорий готово принять у себя гостей арктического форума. Ничего постоянного нет, и я не вижу здесь ничего плохого, за любое важное событие нужно бороться", - сказал Ю.Трутнев журналистам в среду в Архангельске.

Он отметил, что в процессе подготовки к форуму Архангельск развивается - "здесь приводят в порядок здания, аэропорт, форум, очевидно, приносит пользу городу".

При этом Ю.Трутнев отметил, что у оргкомитета есть вопросы к инфраструктуре Архангельска.

"На первом заседании по подготовке к Международному Арктическому форуму возник ряд вопросов к инфраструктуре в Архангельске, поэтому я приехал, чтобы все посмотреть на месте. Сегодняшнее состояние объектов говорит о том, что есть чем заниматься с точки зрения приведения в порядок площадок. Выставочные площади в целом маленькие, их надо расширять", - сказал глава оргкомитета.

Он добавил, что есть договоренность с организаторами о возможности монтажа дополнительных легкосъемных выставочных конструкций.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Архангельск примет Международный Арктический форум "Арктика - территория диалога".