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Вернуть на родину: около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки" не могут выехать их Китая
   
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12.12.18 15:17

"Турпомощь" можно задействовать для вывоза туристов после исключения "Жемчужной реки" из реестра

© РИА Новости. Илья Питалев
12 декабря. Interfax-Russia.ru - После исключения из единого федерального реестра туроператоров двух юрлиц, которые работали под брендом туроператора "Жемчужная река", для вывоза туристов с острова Хайнань можно задействовать фонды "Турпомощи", сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Как ранее сообщал глава "Турпомощи", в резервном фонде ассоциации, который можно будет задействовать для вывоза туристов, собрано 416 млн рублей.

"После исключения из реестра юрлиц туроператора "Жемчужная река" для вывоза туристов могут быть задействованы средства резервного фонда "Турпомощи". А финансовые гарантии и средства фонда персональной ответственности двух исключенных туроператоров пойдут на выплату туристам за несостоявшиеся туры", - сказала она.

Ростуризм в среду исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река", из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Решение об исключении туроператора принято в связи с отказом авиакомпании "ИрАэро" выполнять полетные программы из российских городов на китайский остров Хайнань, организованные по заказу "Жемчужной реки". Авиакомпания заявила об этом вечером 7 декабря. "ИрАэро" утверждает, что задолженность туроператора за рейсы на Хайнань составляет $2,3. Представители "Жемчужной реки", в свою очередь, считают, что долг существует, но находится в рамках договоренностей между двумя компаниям.

В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые были размещены туроператором в гостиницах острова. Всего на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро" из разных регионов России. В понедельник авиакомпания заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы. Начиная с понедельника часть задержанных туристов уже вернулась домой на рейсах "ИрАэро".

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