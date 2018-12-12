12.12.18 15:39

© РИА Новости. Сергей Красноухов

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Фольклорно-гастрономический фестиваль "Уральские пельмени на Николу Зимнего" пройдет 15 декабря в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза в среду.

Традиционный пельменный праздник ежегодно собирает на своей площадке в парке им. Юрия Гагарина несколько тысяч гостей.

Свою продукцию привезут на ярмарку не только ведущие предприятия пищевой отрасли региона, но также фермеры и индивидуальные предприниматели со всей области.

Кроме множества видов пельменей и вареников, гостям фестиваля предложат мясную и колбасную продукцию, местные сыры, мёд, выпечку и другие продукты южноуральского производства.

В программе гастрономического праздника - народная дегустация и голосование за лучшие пельмени, гуляния, хороводы, песни, игры, богатырские забавы и фольклорный концерт.