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12.12.18 15:39

Фестиваль "Уральские пельмени на Николу Зимнего" пройдет 15 декабря в Челябинске

© РИА Новости. Сергей Красноухов
12 декабря. Interfax-Russia.ru - Фольклорно-гастрономический фестиваль "Уральские пельмени на Николу Зимнего" пройдет 15 декабря в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза в среду.

Традиционный пельменный праздник ежегодно собирает на своей площадке в парке им. Юрия Гагарина несколько тысяч гостей.

Свою продукцию привезут на ярмарку не только ведущие предприятия пищевой отрасли региона, но также фермеры и индивидуальные предприниматели со всей области.

Кроме множества видов пельменей и вареников, гостям фестиваля предложат мясную и колбасную продукцию, местные сыры, мёд, выпечку и другие продукты южноуральского производства.

В программе гастрономического праздника - народная дегустация и голосование за лучшие пельмени, гуляния, хороводы, песни, игры, богатырские забавы и фольклорный концерт.

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