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12.12.18 15:37
Суд постановил взыскать с владельца ТЦ "Зимняя вишня" 101,5 млн руб. в пользу ИП из Томска
Решение вынесено 12 декабря.
Согласно материалам суда, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", Н.Бабкин требовал с ККК 100 млн рублей основного долга и 1,5 млн рублей процентов.
Как сообщалось, сумма исковых требований - это задолженность по договору займа, который был заключен в сентябре 2016 года, тогда же на счет ККК была перечислена основная сумма займа.
В ТРЦ "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта 2018 года, произошел пожар. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
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