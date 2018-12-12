Суд постановил взыскать с владельца ТЦ "Зимняя вишня" 101,5 млн руб. в пользу ИП из Томска

12.12.18 15:37

© РИА Новости. Андрей Старостин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Томской области полностью удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Николая Бабкина о взыскании 101,5 млн рублей с основного собственника ТРЦ "Зимняя вишня" (Кемерово) - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денису Штенгелову), сообщается в картотеке суда.

Решение вынесено 12 декабря.

Согласно материалам суда, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", Н.Бабкин требовал с ККК 100 млн рублей основного долга и 1,5 млн рублей процентов.

Как сообщалось, сумма исковых требований - это задолженность по договору займа, который был заключен в сентябре 2016 года, тогда же на счет ККК была перечислена основная сумма займа.

В ТРЦ "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта 2018 года, произошел пожар. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.