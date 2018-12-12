Экс-вице-премьер Крыма Нахлупин проведет в СИЗО ещё три месяца

12.12.18 15:55

© РИА Новости. Андрей Стенин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы продлил до 16 марта срок ареста бывшего зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в особо крупном взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" в среду его адвокат Ольга Лукманова.

"Басманный суд продлил арест моего подзащитного на три месяца, до 16 марта 2019 года", - сказала она.

Ранее адвокат сообщила "Интерфаксу", что Мосгорсуд снял обеспечительный арест с 14 млн рублей со счетов супруги подзащитного и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

18 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест В.Нахлупина по делу о коррупции. Через месяц, 14 ноября, Мосгорсуд признал это решение суда законным, тем самым отказав изменить экс-чиновнику меру пресечения на домашний арест или залог в 8 млн рублей.

В.Нахлупин, обращаясь к Мосгорсуду, поддержал апелляционную жалобу своего адвоката, подчеркнув, что ему "бежать некуда", поскольку он находится в международном розыске в рамках уголовного дела о госизмене, возбужденного на Украине.

В.Нахлупину, бывшему и.о. замминистра транспорта Крыма Валентину Дукорскому и экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярославу Сливке предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела неизвестна. Вместе с тем, со слов адвоката В.Дукорского, его подзащитному вменяется незаконное получение в составе группы 5 млн рублей, а в материалов дела В.Нахлупина говорилось, что крымский вице-премьер "обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации".

В свою очередь, следователь в Мосгорсуде пояснил, что речь идет о получении фигурантами взяток от Чернышевой (по некоторым данным, предпринимательницы Елены Чернышевой - ИФ) при организации тендеров.

В.Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Следственные действия за день до этого были также проведены в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, компаниях "Крымгазсети" и "Крымэнерго".