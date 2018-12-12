Законопроект о наказаниях за фейковые новости депутаты рассмотрят в 2019 году

12.12.18 16:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума рассмотрит законопроекты об административных штрафах за "фейковые новости" и интернет-публикации с неуважением к обществу и государству в неприличной форме не раньше января следующего года, сообщил журналистам председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы их точно не будем рассматривать до конца сессии. Законопроекты будут рассмотрены не ранее января следующего года", - сказал П.Крашенинников.

Он отметил, что поскольку предлагается внести поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях, то в соответствии с процедурой проекты законов должны быть направлены в месячную рассылку субъектам права законодательной инициативы, что означает, что до конца этой сессии законопроекты рассматриваться точно не будут.

Он отметил, что комитет внимательно изучит предложения коллег - депутатов и сенаторов и определится со своей позицией по законопроектам.

Группа парламентариев 12 декабря внесла в Госдуму пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Также был внесен пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму.

В свою очередь Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский считает немыслимым предложение законодателей наказывать за выражение в интернете неуважения к органам власти и обществу.

"Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом", - сказал А.Верховский "Интерфаксу".

По мнению члена СПЧ, это, возможно, делается по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. "Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?" - добавил он.

"Какая-то нелепость просто. Массовые штрафы, конечно, последуют, это же неиссякаемая база образуется, люди же все равно не перестанут материться", - сказал А.Верховский.

В то же время в профильном комитете Госдумы будут рассматривать пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти с учётом мнения экспертов, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Безусловно, эти законопроекты важные. Они касаются чувствительных тем и с точки зрения информационной сферы, и с точки зрения сферы журналистской. Поэтому прежде, чем принимать решение, нужно посмотреть позицию правительства по этим инициативам, посмотреть мнение экспертов, которые есть у нас в комитете, собраться, обсудить - это всё мы планируем делать", - сказал Л.Левин журналистам в среду.

Он также отметил, что внесённые сегодня в Госдуму законопроекты "уже направлены в стандартную рассылку на 30 дней".

По словам Л.Левина используемые в законопроекте формулировки типа "выражение в неприличной форме явного неуважение к обществу" может разъяснить как раз экспертное сообщество, которое готовы собрать в комитете.

Он напомнил, что если речь идет о резонансных законопроектах, то они дополнительно обсуждаются на площадке экспертного комитета.

"Количество законопроектов в этой сфере увеличивается, и поэтому надо относиться к этому спокойно, и каждый рассматривать внимательно", - сказал Л.Левин.