Центр "Патриот" будет создан на базе рязанского училища ВДВ

12.12.18 16:25

© РИА Новости. Михаил Маркив

12 декабря. Interfax-Russia.ru - На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии Маргелова будет открыт военно-патриотический центр "Патриот", сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Данную инициативу начальника училища Алексея Рагозина на заседании областного правительства поддержал губернатор Николай Любимов.

В 2018 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище отметило 100-летний юбилей. В рамках празднования этой даты была благоустроена территория военного вуза, на ней открыты памятник генералу армии Маргелову и храм Георгия Победоносца, в музей ВДВ поступили уникальные экспонаты.

Глава региона отметил, что новые объекты станут хорошей базой для создания центра "Патриот", который будет интересен и взрослым и детям. Планируется включение нового патриотического центра в туристические маршруты.

"Новые объекты имеют очень достойное качество, и не уступают тем, которые находятся в парке "Патриот" в Москве. Это дополнительный повод для гордости. Нам надо все это совместно развивать. Хотелось бы, чтобы центр стал основной площадкой патриотического воспитания в регионе, точкой притяжения гостей области", - цитируются в сообщении слова Н.Любимова.

Он поручил разработать план мероприятий по созданию центра "Патриот".