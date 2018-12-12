"Жемчужная река" вводила клиентов в заблуждение относительно размера фингарантий - РСТ

12.12.18 16:27

© РИА Новости. Александр Натрускин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Туроператор "Жемчужная река" вводил клиентов в заблуждение, сообщая на своем сайте о фингарантиях в размере 80 млн рублей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в среду.

На сайте туроператора размещена информация о финансовых гарантиях двух его юрлиц - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" на общую сумму 80 млн рублей. Из них 20 млн фингарантий предоставляет страховая компания "Орбита", а 60 млн - СК "Хоска", у которой ЦБ отозвал лицензию 1 июня. Договоры страхования действуют до мая 2019 года.

"В едином реестре туроператоров не упоминалась в качестве страховщика юрлиц "Жемчужной реки" компания "Хоска". Там была только "Орбита", в которой ответственность компаний была застрахована на 10 млн у каждой в СК "Орбита". Получается, что туроператор вводил в заблуждение туристов, заявляя о 80 млн гарантий", - сказала И.Тюрина.

Она напомнила, что по закону после отзыва лицензии страховая компания продолжает нести ответственность по ранее заключенным договорам. Однако к моменту отзыва лицензии на расчетных счетах страховщика обычно уже нет денежных средств, поэтому потерпевшим остается только ждать, когда страховую компанию признают банкротом.