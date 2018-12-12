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12.12.18 17:00

При рассмотрении законопроекта о штрафах за "неуважительные" к власти публикации учтут мнения экспертов

© РИА Новости. Владимир Федоренко
12 декабря. Interfax-Russia.ru - В профильном комитете Госдумы будут рассматривать пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти с учётом мнения экспертов, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Безусловно, эти законопроекты важные. Они касаются чувствительных тем и с точки зрения информационной сферы, и с точки зрения сферы журналистской. Поэтому прежде, чем принимать решение, нужно посмотреть позицию правительства по этим инициативам, посмотреть мнение экспертов, которые есть у нас в комитете, собраться, обсудить - это всё мы планируем делать", - сказал Л.Левин журналистам в среду.

Он также отметил, что внесённые сегодня в Госдуму законопроекты "уже направлены в стандартную рассылку на 30 дней".

По словам Л.Левина используемые в законопроекте формулировки типа "выражение в неприличной форме явного неуважение к обществу" может разъяснить как раз экспертное сообщество, которое готовы собрать в комитете.

Он напомнил, что если речь идет о резонансных законопроектах, то они дополнительно обсуждаются на площадке экспертного комитета.

"Количество законопроектов в этой сфере увеличивается, и поэтому надо относиться к этому спокойно, и каждый рассматривать внимательно", - сказал Л.Левин.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму в среду. Авторы инициативы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

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