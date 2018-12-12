Клиентов "Жемчужной реки" будут вывозить с Хайнаня другие туроператоры

12.12.18 17:10

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

12 декабря. Interfax-Russia.ru - Туристов "Жемчужной реки" по просьбе компании помогут вывезти с острова Хайнань другие российские туроператоры, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "РУСЬ-ТУР".

"Мы получаем запросы от турагентов, а также от самого туроператора на оказание помощи в возвращении туристов в Россию. Количество пока еще не известно, поскольку все происходит в режиме онлайн", - рассказала специалист по маркетингу "РУСЬ-ТУР" Ирина Телегина.

По ее словам, в общей сложности компания сможет помочь вывезти более 150 туристов в несколько регионов - Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. "Завтра первые клиенты туроператора "Жемчужная река" отправятся из Китая в Россию. Они полетят в Новосибирск авиакомпанией NordStar", - отметила И.Телегина.

По словам других туроператоров, они также планируют помогать в вывозе туристов "Жемчужной реки" с острова Хайнань. Объем возможных перевозок будет обсуждаться на Наблюдательном совете ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", который пройдет вечером 12 декабря.