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12.12.18 17:10
Клиентов "Жемчужной реки" будут вывозить с Хайнаня другие туроператоры
"Мы получаем запросы от турагентов, а также от самого туроператора на оказание помощи в возвращении туристов в Россию. Количество пока еще не известно, поскольку все происходит в режиме онлайн", - рассказала специалист по маркетингу "РУСЬ-ТУР" Ирина Телегина.
По ее словам, в общей сложности компания сможет помочь вывезти более 150 туристов в несколько регионов - Красноярск, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. "Завтра первые клиенты туроператора "Жемчужная река" отправятся из Китая в Россию. Они полетят в Новосибирск авиакомпанией NordStar", - отметила И.Телегина.
По словам других туроператоров, они также планируют помогать в вывозе туристов "Жемчужной реки" с острова Хайнань. Объем возможных перевозок будет обсуждаться на Наблюдательном совете ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", который пройдет вечером 12 декабря.
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