"Межениновская птицефабрика" вложит 1 млрд руб. в завод по переработке рапса и зернохранилище

13.12.18 10:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Межениновская птицефабрика" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") планирует в 2019 году ввести на своей площадке под Томском завод по переработке рапса и зернохранильный комплекс общей стоимостью 1 млрд рублей, сообщил замгендиректора птицефабрики Владимир Ермоленко в ходе IV Агрономического собрания региона в четверг.

"Межениновская птицефабрика" для реализации двухэтапного проекта зарегистрировала дочернее ООО "Сибирская олива". На первом этапе в январе 2019 года компания введет мини-завод по переработке рапса (мощностью 15 тыс. тонн по сырью), на втором - построит (на другой площадке) комплекс по приемке, хранению и переработке масличных и зерновых культур. Инвестиции в проект - 1 млрд рублей, в том числе около 660 млн рублей во вторую очередь.

На полную мощность завод будет введен в октябре 2019 года.

"На "Оливе" будем получать три вида продукции: масло горячего и холодного отжима и жмых. Масло будет отправлять на экспорт, это особо ценный продукт. Основной ориентир - Китай, Вьетнам, страны Восточной Европы", - сказал В.Ермоленко.

Жмых будет использоваться на территории области в качестве высокобелкового корма для домашних животных и птиц.

Согласно материалам "Межениновской птицефабрики", завод после выхода на полную мощность будет перерабатывать 43 тыс. тонн семян рапса в год, что на выходе даст 16 тыс. тонн рапсового масла и 25 тыс. тонн жмыха на корм животным.

Ранее сообщалось, что "Межениновская птицефабрика" планировала в октябре 2019 года ввести в эксплуатацию завод по переработке рапса (первую очередь - в декабре 2018 года). Инвестиции оценивались в 500 млн рублей, в том числе 300 млн рублей в покупку оборудования.

ООО "Межениновская птицефабрика" - один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция "Межениновской птицефабрики" представлена как на рынке Томской области, так и поставляется в Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский и Алтайский края.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Межениновская птицефабрика" являются ее гендиректор Федор Халецкий (10% долей), а также Владимир Хорошилов (26,26%), Элина Ладыченко (30%), Андрей Чуркин (33,74%). Выручка компании в 2017 году составила 4,583 млрд рублей, чистая прибыль - 764,418 млн рублей.

Агрохолдинг "Сибирский премьер" включает в себя несколько крупных предприятий в Сибири: ООО "Межениновская птицефабрика", ООО "Новосибирская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Евсинская", ЗАО "Агрофирма Лебедевская", ООО "Каменская птицефабрика" и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйца и муку.