Решение ЕС по "Северному потоку - 2" принято под давлением США – Володин

13.12.18 10:16

© РИА Новости. Сергей Гунеев

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение Европарламента призвать к блокированию строительства газопровода "Северный поток - 2" принято под давлением США.

"Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний-участниц строительства "Северного потока - 2"",- сказал В.Володин журналистам в четверг.

"Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики. Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо", - сказал он.

Он отметил, что в преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, "чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре".

Накануне члены Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой, в том числе, призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток - 2", который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности". Поэтому они призывают к его отмене", - говорится в сообщении на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 433 парламентария, 105 - против, 30 депутатов воздержались.