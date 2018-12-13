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13.12.18 10:13

Новый глава Сахалина намерен заняться программой развития региона

© РИА Новости. Михаил Климентьев
13 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что программа экономического развития региона требует дополнительных решений.

"Это большая работа, огромные ресурсы. Нужно мобилизовать все необходимые силы для того, чтобы реализовать программу развития. Потому что программа, связанная с текущими вещами, она понятна, а вот программа развития - здесь нужны дополнительные решения", - заявил В.Лимаренко журналистам, отвечая на вопрос о том, чем он в первую очередь собирается заняться на новом посту.

В четверг в Облдуме в первом чтении принимался проект бюджета на 2019 год.

При его обсуждении В.Лимаренко сообщил депутатам, что в ближайшее время посетит районы региона и пригласил парламентариев принять участие в его поездках, чтобы "посмотреть, как обстоят дела, и найти быстрее решение проблемных вопросов".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 7 декабря назначил В.Лимаренко на должность врио губернатора Сахалинской области.

26 сентября прежний губернатор региона Олег Кожемяко был назначен врио главы Приморского края. Два месяца Сахалинской областью руководила председатель областного правительства Вера Щербина.

Досрочные выборы сахалинского губернатора планируется провести 8 сентября 2019 года. В.Лимаренко заявил о намерении в них участвовать.

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